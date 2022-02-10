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Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию
Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию - РИА Новости, 10.02.2022
Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами, даже несмотря на пандемию товарооборот растет. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:01
2022-02-10T18:01
2022-02-10T18:17
россия
казахстан
экономика
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами, даже несмотря на пандемию товарооборот растет."Россия и Казахстан - ключевые экономические партнеры. Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов", - заявил он по итогам российско-казахстанских переговоров.
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россия, казахстан, экономика, владимир путин, касым-жомарт токаев
18:01 10.02.2022 (обновлено: 18:17 10.02.2022)
Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию
Президент Путин: несмотря на пандемию, товарооборот между Россией и Казахстаном растет