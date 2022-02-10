https://ria.ru/20220210/tovarooborot-1772136292.html

Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию

Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию - РИА Новости, 10.02.2022

Путин отметил рост товарооборота с Казахстаном, несмотря на пандемию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами, даже несмотря на пандемию товарооборот растет. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:01

2022-02-10T18:01

2022-02-10T18:17

россия

казахстан

экономика

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами, даже несмотря на пандемию товарооборот растет."Россия и Казахстан - ключевые экономические партнеры. Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов", - заявил он по итогам российско-казахстанских переговоров.

https://ria.ru/20211102/tovarooborot-1757371835.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, экономика, владимир путин, касым-жомарт токаев