https://ria.ru/20220210/tomenko-1772037784.html
Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом
Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко второй раз заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:59
2022-02-10T11:59
2022-02-10T11:59
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко второй раз заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев."Сегодня губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись. Тем не менее, он самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Правительство края работает в обычном режиме", - рассказал Негреев.Томенко болел коронавирусом порядка полутора лет назад, тогда течение болезни осложнилось пневмонией, губернатор лечился в стационаре. В январе он ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772013006.html
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виктор томенко, алтайский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом
Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию