https://ria.ru/20220210/tomenko-1772037784.html

Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом

Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022

Глава Алтайского края Томенко второй раз заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко второй раз заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:59

2022-02-10T11:59

2022-02-10T11:59

виктор томенко

алтайский край

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко второй раз заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев."Сегодня губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись. Тем не менее, он самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Правительство края работает в обычном режиме", - рассказал Негреев.Томенко болел коронавирусом порядка полутора лет назад, тогда течение болезни осложнилось пневмонией, губернатор лечился в стационаре. В январе он ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772013006.html

алтайский край

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виктор томенко, алтайский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии