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Киев намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу
Киев намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу - РИА Новости, 10.02.2022
Киев намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу
Представители Киева на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:29
2022-02-10T00:29
в мире
россия
украина
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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Представители Киева на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), а также разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда (КПВВ), сообщила пресс-служба офиса президента Украины.Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) состоится в четверг в Берлине на фоне активных усилий, направленных на деэскалацию ситуации вокруг украинского кризиса и выполнение минских соглашений по урегулированию этой проблемы."Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе… Украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что отдельно Киев будет поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.
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в мире, россия, украина
00:29 10.02.2022
 
Киев намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу

Киев на переговорах в Берлине намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Fotolia / Lev
Зимний Киев
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Представители Киева на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), а также разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда (КПВВ), сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Встреча политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) состоится в четверг в Берлине на фоне активных усилий, направленных на деэскалацию ситуации вокруг украинского кризиса и выполнение минских соглашений по урегулированию этой проблемы.
"Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе… Украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что отдельно Киев будет поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.
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