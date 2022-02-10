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Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19
Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19
Все регионы России обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:04
2022-02-10T12:04
2022-02-10T13:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все регионы России обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве", - говорится в сообщении.В штабе уточнили, что экспресс-тесты используются медицинскими работниками на приеме для дифференциальной диагностики. Это позволяет учитывать интенсивное распространение в России и коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций. Также экспресс-тестирование позволяет установить диагноз и определить корректную тактику лечения."Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", - отметили в штабе, добавив, что ситуация с обеспечением экспресс-тестами остается на контроле.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
12:04 10.02.2022 (обновлено: 13:04 10.02.2022)
Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19
Оперштаб: результат экспресс-теста учитывают для диагноза COVID-19 без подтверждения ПЦР
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все регионы России обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что экспресс-тесты используются медицинскими работниками на приеме для дифференциальной диагностики. Это позволяет учитывать интенсивное распространение в России
и коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций. Также экспресс-тестирование позволяет установить диагноз и определить корректную тактику лечения.
"Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", - отметили в штабе, добавив, что ситуация с обеспечением экспресс-тестами остается на контроле.