https://ria.ru/20220210/test-1772039666.html

Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19

Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Результат экспресс-теста начали учитывать при постановке диагноза COVID-19

Все регионы России обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:04

2022-02-10T12:04

2022-02-10T13:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все регионы России обеспечены экспресс-тестами на COVID-19 в достаточном количестве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве", - говорится в сообщении.В штабе уточнили, что экспресс-тесты используются медицинскими работниками на приеме для дифференциальной диагностики. Это позволяет учитывать интенсивное распространение в России и коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций. Также экспресс-тестирование позволяет установить диагноз и определить корректную тактику лечения."Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", - отметили в штабе, добавив, что ситуация с обеспечением экспресс-тестами остается на контроле.

https://ria.ru/20220210/sindrom-1772026499.html

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