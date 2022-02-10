Tesla отзовет 578,6 тысячи электромобилей
Tesla отзовет 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем с звуковой системой
© AP Photo / Jeff ChiuСборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния
© AP Photo / Jeff Chiu
Сборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости/Прайм. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 578,6 тысячи машин из-за проблем с звуковой системой, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска.
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"Функция Boombox позволяет воспроизводить звук через внешний динамик во время движения автомобиля и может заглушать звуки системы предупреждения о пешеходах", - объясняется там же.
С начала февраля Tesla уже трижды отзывала электромобили. В общей сложности производитель намерен отозвать 1,5 миллиона машин - сначала из-за ошибки в режиме автовождения, затем проблем с сигналом ремня безопасности и с обогревом лобового стекла, а теперь и с звуковой системой.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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