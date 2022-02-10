https://ria.ru/20220210/tesla-1772010386.html

Власти Калифорнии подали иск к Tesla за расовую сегрегацию

Власти Калифорнии подали иск к Tesla за расовую сегрегацию - РИА Новости, 10.02.2022

Власти Калифорнии подали иск к Tesla за расовую сегрегацию

Власти американского штата Калифорния подали иск против производителя электромобилей Tesla за расовую сегрегацию и дискриминацию на одном из предприятий,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:11

2022-02-10T10:11

2022-02-10T10:11

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти американского штата Калифорния подали иск против производителя электромобилей Tesla за расовую сегрегацию и дискриминацию на одном из предприятий, сообщает местный телеканал KTVU FOX 2.Заявление Департамент справедливого трудоустройства и предоставления жилья Калифорнии (DFEH) подал в суд округа Аламида."После получения сотен жалоб от работников DFEH обнаружил доказательства того, что завод Tesla во Фримонте представляет собой рабочее место с расовой сегрегацией, где чернокожие рабочие подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при выдаче рабочих заданий, в сфере наказаний за дисциплину на предприятии, оплате и продвижении по службе, что создает неблагоприятную рабочую среду", - говорится в заявлении властей, которое цитирует телеканал.Полный текст жалобы появится в четверг, отмечает телеканал. Там будет полнее раскрыто, каким образом подвергались дискриминации чернокожие работники предприятия.В свою очередь, до того, как появились сообщения об иске, Tesla выпустила свое заявление. Компания отметила, что власти Калифорнии намерены подать жалобу о "систематической расовой дискриминации и о притеснениях". Как утверждается, Департамент провел трехлетнее расследование и в течение этого времени "ни разу не высказывал обеспокоенность" о ситуации на рабочем месте."В иске в основном говорится, как представляется, о предполагаемых неправомерных действиях производственных партнеров на заводе во Фримонте, которые имели место в период с 2015 по 2019 год", - утверждает Tesla.Иск компания назвала "необоснованным" и заявила, что выступает против дискриминации. Также автопроизводитель обвинил калифорнийский департамент в том, что он вместо "конструктивного сотрудничества" решил подать жалобу. -0-

https://ria.ru/20220117/zemmur-1768234371.html

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в мире, калифорния, tesla motors