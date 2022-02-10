https://ria.ru/20220210/telekanal-1771984648.html

Посол России посоветовал Франции присмотреться к истории с Deutsche Welle

Посол России посоветовал Франции присмотреться к истории с Deutsche Welle - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России посоветовал Франции присмотреться к истории с Deutsche Welle

Французским партнерам стоит внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle, санкции против СМИ – не путь России, но в каких-то... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T05:07

2022-02-10T05:07

2022-02-10T07:09

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Французским партнерам стоит внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle, санкции против СМИ – не путь России, но в каких-то случаях наступает предел, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков."Этот вопрос всегда стоит в нашей повестке дня. Владимир Владимирович (Путин) на эту тему говорил с (Эммануэлем) Макроном. Эта постоянная тема в диалоге Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой (Жан-Ивом) Ле Дрианом", - сказал дипломатОн напомнил, что несколько лет назад во своего время визита во Францию Лавров отказывался выходить на пресс-конференцию, пока в зал не были допущены российские журналисты.Мешков подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима."Я ничего не имел в виду. Я говорю о том, что надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране. Конечно, ситуация здесь (во Франции) не такая. Там (в Германии) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но (ситуация с Deutsche Welle) это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению", - подчеркнул российский посол.По словам Мешкова, вопрос о работе российских СМИ во Франции ставился и перед властями в Париже, и представителями ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, и в Совете Европы. "Мы эту тему не оставим, мы будем продолжать ставить ее перед французами", - добавил он."Политика санкций против СМИ – это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности", - указал Мешков, говоря о закрытии корпункта Deutsche Welle в Москве в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД России пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и Германия. ВМосква в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрыла корпункт Deutsche Welle в России и аннулировала аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекратила спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Ранее в материале французского журнала Challenges сообщалось, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал расследование "в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета". Отмечалось, что "несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике". Руководитель RT France Ксения Федорова, комментируя ситуацию, назвала данную акцию спланированной.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нападки на французский офис RT сложно отделить от происходящего с телеканалом в Германии, "недвусмысленными заявлениями МИД Британии" и теми "якобы докладами, которые вышли чуть более недели назад на сайте госдепа США". По ее словам, США, Германия, Франция и Британия объявили войну российскому телеканалу RT.

https://ria.ru/20220203/rt-1770885394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/peregovory-1771472991.html

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