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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220210/tekhnoparki-1772036710.html
Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве
Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве - РИА Новости, 10.02.2022
Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве
В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:54
2022-02-10T11:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
ленинградское шоссе (москва)
троицкий административный округ
александр прохоров
экономика
москва
capital group
владимир ефимов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Как отмечается в сообщении, первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда (МПТ) было заключено в июне 2021 года с АО "СЗ "Бадаевский", входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят свыше 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более 4 миллиардов рублей в строительство технопарка.Еще два технопарка построит в столице компания "ПИК" - на территории бывшей промзоны "Бутово" и в деревне Шахово Троицкого административного округа.Столичная программа создания МПТ, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.
https://ria.ru/20220117/promzony-1768159427.html
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ленинградское шоссе (москва), троицкий административный округ, александр прохоров, экономика, москва, capital group, владимир ефимов, владимир ефимов (государственный служащий)
11:54 10.02.2022
 

Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 миллиардов рублей. Москва получит более 8,4 тысячи новых рабочих мест в четырех районах города", – приводит пресс-служба слова вице-мэра.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
Как отмечается в сообщении, первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда (МПТ) было заключено в июне 2021 года с АО "СЗ "Бадаевский", входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят свыше 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более 4 миллиардов рублей в строительство технопарка.
"Еще один технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы" из структуры ГК "ФСК". По условиям соглашения инвестор вложит в реализацию проекта 1,1 миллиарда рублей, а взамен получит льготу при строительстве домов в составе жилого комплекса на Ленинградском шоссе. Площадь технопарка составит 20,7 тысячи квадратных метров. После сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Еще два технопарка построит в столице компания "ПИК" - на территории бывшей промзоны "Бутово" и в деревне Шахово Троицкого административного округа.
Столичная программа создания МПТ, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЛенинградское шоссе (Москва)Троицкий административный округАлександр ПрохоровЭкономикаМоскваCapital GroupВладимир ЕфимовВладимир Ефимов (государственный служащий)
 
 
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