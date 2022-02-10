https://ria.ru/20220210/tekhnoparki-1772036710.html

Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве

Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве - РИА Новости, 10.02.2022

Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве

В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:54

2022-02-10T11:54

2022-02-10T11:54

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

ленинградское шоссе (москва)

троицкий административный округ

александр прохоров

экономика

москва

capital group

владимир ефимов

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Как отмечается в сообщении, первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда (МПТ) было заключено в июне 2021 года с АО "СЗ "Бадаевский", входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят свыше 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более 4 миллиардов рублей в строительство технопарка.Еще два технопарка построит в столице компания "ПИК" - на территории бывшей промзоны "Бутово" и в деревне Шахово Троицкого административного округа.Столичная программа создания МПТ, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.

https://ria.ru/20220117/promzony-1768159427.html

https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html

ленинградское шоссе (москва)

троицкий административный округ

москва

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ленинградское шоссе (москва), троицкий административный округ, александр прохоров, экономика, москва, capital group, владимир ефимов, владимир ефимов (государственный служащий)