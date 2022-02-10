Владимир Ефимов: пять новых технопарков появятся в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца построят пять новых технопарков, которые дадут городу более 8,4 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 миллиардов рублей. Москва получит более 8,4 тысячи новых рабочих мест в четырех районах города", – приводит пресс-служба слова вице-мэра.
Как отмечается в сообщении, первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда (МПТ) было заключено в июне 2021 года с АО "СЗ "Бадаевский", входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят свыше 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более 4 миллиардов рублей в строительство технопарка.
"Еще один технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы" из структуры ГК "ФСК". По условиям соглашения инвестор вложит в реализацию проекта 1,1 миллиарда рублей, а взамен получит льготу при строительстве домов в составе жилого комплекса на Ленинградском шоссе. Площадь технопарка составит 20,7 тысячи квадратных метров. После сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Еще два технопарка построит в столице компания "ПИК" - на территории бывшей промзоны "Бутово" и в деревне Шахово Троицкого административного округа.
Столичная программа создания МПТ, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.