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Нарышкин ответил на вопрос о возможности признания талибов
Нарышкин ответил на вопрос о возможности признания талибов - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин ответил на вопрос о возможности признания талибов
Россия и другие соседи Афганистана заняли выжидательную позицию в отношении пришедших к власти в этой стране талибов, они должны доказать делом свою позитивную... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:39
2022-02-10T17:39
2022-02-10T17:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
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афганистан
московский комсомолец
исламское государство
талибан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия и другие соседи Афганистана заняли выжидательную позицию в отношении пришедших к власти в этой стране талибов, они должны доказать делом свою позитивную трансформацию, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Соседи Афганистана — Россия, Китай, Иран, Турция занимают наблюдательную позицию. Талибам делом придется доказывать свою позитивную трансформацию", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".Он отметил, что движение "Талибан"* после 15-летнего перерыва снова у власти, талибы не скрывают, что будут строить исламское государство на основе шариата.В то же время, по его словам, они декларируют, что "будут применять в чем-то более цивилизованные, терпимые подходы к иноверцам, приверженцам светского образа жизни, бороться с производством наркотиков, не поддерживать радикальные и террористические группировки типа ИГИЛ"**.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, россия, китай, афганистан, московский комсомолец, исламское государство, талибан, сергей нарышкин
Нарышкин ответил на вопрос о возможности признания талибов
Глава СВР Нарышкин: Россия заняла наблюдательную позицию в отношении талибов