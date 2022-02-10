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МИД назвал авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета
МИД назвал авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета - РИА Новости, 10.02.2022
МИД назвал авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета
Удары Израиля по целям на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета, они способны спровоцировать резкую эскалацию, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:37
2022-02-10T19:50
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Удары Израиля по целям на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета, они способны спровоцировать резкую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения. Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что Россия последовательно и решительно выступает против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран."Вновь настоятельно призываем израильскую сторону воздерживаться от подобных силовых акций", - заключила она.
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в мире, сирия, россия, израиль, ввс израиля
19:37 10.02.2022 (обновлено: 19:50 10.02.2022)
 
МИД назвал авиаудары Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета

Захарова назвала авиаудары ВВС Израиля по Сирии грубым нарушением суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Удары Израиля по целям на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета, они способны спровоцировать резкую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирии и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения. Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что Россия последовательно и решительно выступает против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран.
"Вновь настоятельно призываем израильскую сторону воздерживаться от подобных силовых акций", - заключила она.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 04:19
МИД Сирии пригрозил ответом на израильские удары по территории страны
 
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