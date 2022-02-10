Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/sud-1772155745.html
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного - РИА Новости, 10.02.2022
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:31
2022-02-10T19:31
политика
чеченская республика (чечня)
грозный
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154970/43/1549704376_0:322:3025:2024_1920x0_80_0_0_e0605abf7bb19701aef2442b5be97816.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в 2020 году, сообщил РИА Новости депутат ГД от Чечни Шамсаил Саралиев.Четыре района Грозного были переименованы в имена национальных лидеров Чечни в 2020 году. Так, Ленинский район был переименован в Ахматовский, Октябрьский район – в Байсангуровский, Заводской район – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский район – в Висаитовский."Данный законопроект, внесенный парламентом Чеченской Республики, актуален и вполне обоснован. Как мы знаем, в конце 2020 года все четыре района города Грозного были переименованы. Но районные суды по-прежнему носят старые наименования районов, что создает определенные неудобства для наших граждан. В этой связи возникла логичная необходимость переименовать суды по названиям тех районов, территорию которых они охватывают", - рассказал Саралиев. По его словам, подобные прецеденты есть в практике российского законодательства."Подобные прецеденты приведения наименований судов в соответствие с административным делением соответствующей территории уже есть в практике российского законодательства. Так, к примеру, были переименованы некоторые военные суды. Поэтому с принятием данного законопроекта станет возможным соответственно переименовать районные суды города Грозного без ущерба для их непрерывной деятельности", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20220121/prospekt-1768883076.html
https://ria.ru/20210413/engels-1728062351.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154970/43/1549704376_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_4c663ff2c3040b74f4b7260ab188e7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, чеченская республика (чечня), грозный, госдума рф
19:31 10.02.2022
 
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Зима в Грозном
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в 2020 году, сообщил РИА Новости депутат ГД от Чечни Шамсаил Саралиев.
Четыре района Грозного были переименованы в имена национальных лидеров Чечни в 2020 году. Так, Ленинский район был переименован в Ахматовский, Октябрьский район – в Байсангуровский, Заводской район – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский район – в Висаитовский.
Движение на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 12:32
В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект
"Данный законопроект, внесенный парламентом Чеченской Республики, актуален и вполне обоснован. Как мы знаем, в конце 2020 года все четыре района города Грозного были переименованы. Но районные суды по-прежнему носят старые наименования районов, что создает определенные неудобства для наших граждан. В этой связи возникла логичная необходимость переименовать суды по названиям тех районов, территорию которых они охватывают", - рассказал Саралиев. По его словам, подобные прецеденты есть в практике российского законодательства.
"Подобные прецеденты приведения наименований судов в соответствие с административным делением соответствующей территории уже есть в практике российского законодательства. Так, к примеру, были переименованы некоторые военные суды. Поэтому с принятием данного законопроекта станет возможным соответственно переименовать районные суды города Грозного без ущерба для их непрерывной деятельности", - сообщил депутат.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 13:21
Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"
 
ПолитикаЧеченская республика (Чечня)ГрозныйГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала