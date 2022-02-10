Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного
Зима в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в 2020 году, сообщил РИА Новости депутат ГД от Чечни Шамсаил Саралиев.
Четыре района Грозного были переименованы в имена национальных лидеров Чечни в 2020 году. Так, Ленинский район был переименован в Ахматовский, Октябрьский район – в Байсангуровский, Заводской район – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский район – в Висаитовский.
"Данный законопроект, внесенный парламентом Чеченской Республики, актуален и вполне обоснован. Как мы знаем, в конце 2020 года все четыре района города Грозного были переименованы. Но районные суды по-прежнему носят старые наименования районов, что создает определенные неудобства для наших граждан. В этой связи возникла логичная необходимость переименовать суды по названиям тех районов, территорию которых они охватывают", - рассказал Саралиев. По его словам, подобные прецеденты есть в практике российского законодательства.
"Подобные прецеденты приведения наименований судов в соответствие с административным делением соответствующей территории уже есть в практике российского законодательства. Так, к примеру, были переименованы некоторые военные суды. Поэтому с принятием данного законопроекта станет возможным соответственно переименовать районные суды города Грозного без ущерба для их непрерывной деятельности", - сообщил депутат.
13 апреля 2021, 13:21Жириновский предложил переименовать город, который "носит имя русофоба"