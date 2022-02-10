https://ria.ru/20220210/sud-1772155745.html

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного - РИА Новости, 10.02.2022

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:31

2022-02-10T19:31

2022-02-10T19:31

политика

чеченская республика (чечня)

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного, данный проект обоснован на фоне переименования районов города в 2020 году, сообщил РИА Новости депутат ГД от Чечни Шамсаил Саралиев.Четыре района Грозного были переименованы в имена национальных лидеров Чечни в 2020 году. Так, Ленинский район был переименован в Ахматовский, Октябрьский район – в Байсангуровский, Заводской район – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский район – в Висаитовский."Данный законопроект, внесенный парламентом Чеченской Республики, актуален и вполне обоснован. Как мы знаем, в конце 2020 года все четыре района города Грозного были переименованы. Но районные суды по-прежнему носят старые наименования районов, что создает определенные неудобства для наших граждан. В этой связи возникла логичная необходимость переименовать суды по названиям тех районов, территорию которых они охватывают", - рассказал Саралиев. По его словам, подобные прецеденты есть в практике российского законодательства."Подобные прецеденты приведения наименований судов в соответствие с административным делением соответствующей территории уже есть в практике российского законодательства. Так, к примеру, были переименованы некоторые военные суды. Поэтому с принятием данного законопроекта станет возможным соответственно переименовать районные суды города Грозного без ущерба для их непрерывной деятельности", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20220121/prospekt-1768883076.html

https://ria.ru/20210413/engels-1728062351.html

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политика, чеченская республика (чечня), грозный, госдума рф