10:52 10.02.2022 (обновлено: 11:25 10.02.2022)
После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело
После стрельбы в пермском вузе завели дело о повреждении имущества и автомобилей
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете
ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда.
Сегодня Дзержинский районный суд Перми решает вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек. Следователь попросил оставить его в СИЗО до 20 мая на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленно повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. ред.) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей <...> и имущества университета", — рассказала судья. Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.
По данным следствия, 20 сентября прошлого года студент первого курса Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив более 40.
За массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского ему грозит пожизненное заключение. Как рассказал недавно в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, экспертиза признала молодого человека вменяемым.
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