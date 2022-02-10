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После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело
После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело - РИА Новости, 10.02.2022
После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело
После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:52
2022-02-10T11:25
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда.Сегодня Дзержинский районный суд Перми решает вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек. Следователь попросил оставить его в СИЗО до 20 мая на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленно повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. ред.) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей &lt;...&gt; и имущества университета", — рассказала судья. Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.По данным следствия, 20 сентября прошлого года студент первого курса Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив более 40.За массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского ему грозит пожизненное заключение. Как рассказал недавно в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, экспертиза признала молодого человека вменяемым.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, стрельба в пермском госуниверситете
10:52 10.02.2022 (обновлено: 11:25 10.02.2022)
 
После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело

После стрельбы в пермском вузе завели дело о повреждении имущества и автомобилей

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда.
Сегодня Дзержинский районный суд Перми решает вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек. Следователь попросил оставить его в СИЗО до 20 мая на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленно повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. ред.) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей <...> и имущества университета", — рассказала судья. Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.
По данным следствия, 20 сентября прошлого года студент первого курса Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив более 40.
За массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского ему грозит пожизненное заключение. Как рассказал недавно в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, экспертиза признала молодого человека вменяемым.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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