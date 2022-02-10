https://ria.ru/20220210/strelba-1772020074.html

После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело

После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело - РИА Новости, 10.02.2022

После стрельбы в пермском вузе завели еще одно дело

После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:52

2022-02-10T10:52

2022-02-10T11:25

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2228b5facf6da025fda7b2277926b83.jpg

ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. После стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества, сообщила судья Дзержинского районного суда.Сегодня Дзержинский районный суд Перми решает вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек. Следователь попросил оставить его в СИЗО до 20 мая на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленно повреждения им (Бекмансуровым. — Прим. ред.) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей <...> и имущества университета", — рассказала судья. Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.По данным следствия, 20 сентября прошлого года студент первого курса Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив более 40.За массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского ему грозит пожизненное заключение. Как рассказал недавно в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, экспертиза признала молодого человека вменяемым.

https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html

https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, стрельба в пермском госуниверситете