https://ria.ru/20220210/stinger-1772072890.html

В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину

В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину - РИА Новости, 10.02.2022

В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину

Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции по... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:06

2022-02-10T14:06

2022-02-10T14:19

в мире

литва

ингрида шимоните

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем."Сейчас Украина нуждается не только в политической, но и в практической поддержке со стороны своих союзников. Литва увеличивает количество военных инструкторов в стране и предоставляет Украине дополнительное оружие и снаряжение. Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят в Украину в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось ими воспользоваться", - сказала Шимоните.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1771976448.html

https://ria.ru/20211209/ukraina-1762926197.html

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в мире, литва, ингрида шимоните, украина, ситуация в днр и лнр