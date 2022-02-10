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https://ria.ru/20220210/stinger-1772072890.html
В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину
В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину - РИА Новости, 10.02.2022
В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину
Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:06
2022-02-10T14:19
в мире
литва
ингрида шимоните
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем."Сейчас Украина нуждается не только в политической, но и в практической поддержке со стороны своих союзников. Литва увеличивает количество военных инструкторов в стране и предоставляет Украине дополнительное оружие и снаряжение. Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят в Украину в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось ими воспользоваться", - сказала Шимоните.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/ucheniya-1771976448.html
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в мире, литва, ингрида шимоните, украина, ситуация в днр и лнр
14:06 10.02.2022 (обновлено: 14:19 10.02.2022)
 
В Вильнюсе анонсировали скорую поставку ПЗРК "Стингер" на Украину

Премьер Литвы Шимоните: ПЗРК "Стингер" поступят на Украину в ближайшие дни

© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
Американские военнослужащие во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
"Сейчас Украина нуждается не только в политической, но и в практической поддержке со стороны своих союзников. Литва увеличивает количество военных инструкторов в стране и предоставляет Украине дополнительное оружие и снаряжение. Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят в Украину в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось ими воспользоваться", - сказала Шимоните.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
00:44
На Украине стартуют учения с применением западного оружия
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Арвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 13:40
В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета
 
В миреЛитваИнгрида ШимонитеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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