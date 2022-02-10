https://ria.ru/20220210/stabilnost-1771975461.html

Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными

Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными - РИА Новости, 10.02.2022

Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным содержательными и насыщенными, заявив, что Париж и Москва должны... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T00:12

2022-02-10T00:12

2022-02-10T02:08

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украина

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным содержательными и насыщенными, заявив, что Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности и восстановления доверия.Макрон в понедельник прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник он встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встреч была ситуация на Украине.Он заявил, что разумного решения без диалога найти нельзя. "Этого надо добиваться, чтобы возобновить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах нашей Европы", - заявил французский лидер.Макрон также выразил мнение, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности. "Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России", - написал он, добавив, что верит в Европу и ее единство.Ранее в МИД Франции заявили, что встреча Макрона с Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине. В Париже также выступили с утверждением, что президент Франции получил заверения российского коллеги, что после маневров в Белоруссии войска вернутся в места постоянной дислокации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что результативность переговоров с Макроном будет оцениваться по итогам его визита в Киев и обмена мнениями с политиками в Евросоюзе и НАТО. Для этого лидеры двух стран должны будут созвониться в ближайшее время.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220209/peregovory-1771969350.html

https://ria.ru/20220209/antonov-1771959210.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, франция