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В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов
В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов - РИА Новости, 10.02.2022
В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов
России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:02
2022-02-10T12:02
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Что касается отношений России и США, я считаю, что нужно неизбежно взаимодействовать, продолжать диалог, но этот диалог и взаимодействие должны быть построены на учёте взаимных интересов и уважения этих интересов", - сказал Вершинин, выступая в Дипломатической академии."Не может быть какое-то результативное взаимодействие и даже просто нормальные отношения через диктат и через желание обеспечить свою безопасность за счёт безопасности другого", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин
12:02 10.02.2022
 
В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов

Замглавы МИД Вершинин: диалог России и США должен строиться на взаимном уважении интересов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Что касается отношений России и США, я считаю, что нужно неизбежно взаимодействовать, продолжать диалог, но этот диалог и взаимодействие должны быть построены на учёте взаимных интересов и уважения этих интересов", - сказал Вершинин, выступая в Дипломатической академии.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 12:01
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
"Не может быть какое-то результативное взаимодействие и даже просто нормальные отношения через диктат и через желание обеспечить свою безопасность за счёт безопасности другого", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Вершинин
 
 
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