https://ria.ru/20220210/ssha-1772038727.html

В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов

В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов - РИА Новости, 10.02.2022

В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов

России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:02

2022-02-10T12:02

2022-02-10T12:02

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Что касается отношений России и США, я считаю, что нужно неизбежно взаимодействовать, продолжать диалог, но этот диалог и взаимодействие должны быть построены на учёте взаимных интересов и уважения этих интересов", - сказал Вершинин, выступая в Дипломатической академии."Не может быть какое-то результативное взаимодействие и даже просто нормальные отношения через диктат и через желание обеспечить свою безопасность за счёт безопасности другого", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220209/ssha-1771842434.html

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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин