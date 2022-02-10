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Россия и Казахстан договорились об обмене данными со спутников
Россия и Казахстан договорились об обмене данными со спутников - РИА Новости, 10.02.2022
Россия и Казахстан договорились об обмене данными со спутников
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация "Роскосмос" договорились об обмене данными со спутников... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:23
2022-02-10T17:23
2022-02-10T17:23
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация "Роскосмос" договорились об обмене данными со спутников зондирования Земли, сообщила пресс-служба казахстанского главы.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в четверг переговоры в Москве. Согласно данным пресс-службы, по их итогам подписан ряд документов."Список подписанных документов: … меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.
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казахстан, роскосмос, россия, космос - риа наука
Россия и Казахстан договорились об обмене данными со спутников
Россия и Казахстан договорились об обмене данными со спутников зондирования Земли