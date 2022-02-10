https://ria.ru/20220210/soyuz-1772167762.html

Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру - РИА Новости, 10.02.2022

Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель "Союз-СТБ" с 34 космическими аппаратами британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:16

2022-02-10T21:16

2022-02-10T21:27

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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-СТБ" с 34 космическими аппаратами британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.Трансляция запуска ведется на сайте компании-оператора Arianespace.Общая продолжительность миссии составит три часа 33 минуты и будет включать в себя девять отделений спутников. На орбиту должны вывести 34 аппарата.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Корпорация собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Благодаря этой миссии общее число спутников OneWeb на низкой околоземной орбите будет доведено до 428.Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане. Среди уже состоявшихся 12 пусков аппаратов OneWeb на российский ракетах пять прошли с космодрома Байконур и шесть — с Восточного.Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное — при запусках с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20220205/raketa-1771223151.html

https://ria.ru/20220205/vks-1771224271.html

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южная америка, земля, франция, arianespace, oneweb, союз, космос - риа наука