https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html

В ООН высказались о словах постпреда Украины о членстве России в Совбезе

В ООН высказались о словах постпреда Украины о членстве России в Совбезе - РИА Новости, 10.02.2022

В ООН высказались о словах постпреда Украины о членстве России в Совбезе

Всем отчетливо видно, кто входит в Совбез ООН, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова украинского постпреда при... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:28

2022-02-10T21:28

2022-02-10T22:42

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Всем отчетливо видно, кто входит в Совбез ООН, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, усомнившегося в праве России быть членом Совета Безопасности.Кислица ранее заявил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. По его словам, после ликвидации СССР в 1991 году РФ так не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом."Всем отчетливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт", - сказал Дюжаррик на брифинге.Вместе с тем он указал, что эти вопросы относятся к ведению стран-членов ООН. "Но мы не собираемся в них вмешиваться", - добавил он.Как сообщается на сайте ООН, СССР был первоначальным членом организации с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года президент РФ Борис Ельцин проинформировал генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах ООН будет продолжено Россией при поддержке 11 стран-членов СНГ.

https://ria.ru/20220209/oon-1771836685.html

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в мире, борис ельцин, россия, ссср, оон, снг, украина