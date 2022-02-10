https://ria.ru/20220210/sovbez-1772165002.html
В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции
В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции - РИА Новости, 10.02.2022
В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:47
2022-02-10T20:47
2022-02-10T21:36
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики", - говорится в документе.Согласно документу, также утверждаются положения комиссии и ее состав.
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политика, владимир путин, россия
20:47 10.02.2022 (обновлено: 21:36 10.02.2022)
В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции
Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике