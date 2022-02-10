https://ria.ru/20220210/sovbez-1772165002.html

В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции

В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции - РИА Новости, 10.02.2022

В Совбезе создали Межведомственную комиссию по вопросам миграции

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:47

2022-02-10T20:47

2022-02-10T21:36

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики", - говорится в документе.Согласно документу, также утверждаются положения комиссии и ее состав.

https://ria.ru/20220208/rasteniya-1771660537.html

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политика, владимир путин, россия