https://ria.ru/20220210/sng-1772099721.html

СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года

СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года - РИА Новости, 10.02.2022

СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года, сказал в интервью РИА Новости директор Первого... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:43

2022-02-10T15:43

2022-02-10T16:10

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.Казахстан в 2022 году является председателем в СНГ. Ранее глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.По словам Евдокимова, некоторые мероприятия по линии СНГ в 2022 году пройдут в Нур-Султане, так как Казахстан является председателем в этом году."Прежде всего, речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября)", - сказал Евдокимов.

https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761803141.html

https://ria.ru/20211221/sodruzhestvo-1764527875.html

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в мире, сергей лебедев, нур-султан, казахстан, снг