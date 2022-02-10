https://ria.ru/20220210/sng-1772099721.html
СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года
СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года - РИА Новости, 10.02.2022
СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года, сказал в интервью РИА Новости директор Первого... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:43
2022-02-10T15:43
2022-02-10T16:10
в мире
сергей лебедев
нур-султан
казахстан
снг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.Казахстан в 2022 году является председателем в СНГ. Ранее глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.По словам Евдокимова, некоторые мероприятия по линии СНГ в 2022 году пройдут в Нур-Султане, так как Казахстан является председателем в этом году."Прежде всего, речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября)", - сказал Евдокимов.
https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761803141.html
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в мире, сергей лебедев, нур-султан, казахстан, снг
15:43 10.02.2022 (обновлено: 16:10 10.02.2022)
СМИД СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Нур-Султане 13 октября 2022 года