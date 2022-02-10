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МИД Сирии пригрозил ответом на израильские удары по территории страны
МИД Сирии пригрозил ответом на израильские удары по территории страны - РИА Новости, 10.02.2022
МИД Сирии пригрозил ответом на израильские удары по территории страны
Сирия может использовать все законные средства для ответа на израильские удары по территории страны, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:19
2022-02-10T04:23
в мире
сирия
дамаск (город)
мид сирии
израиль
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сирия может использовать все законные средства для ответа на израильские удары по территории страны, говорится в заявлении МИД САР."Правительство Сирийской Арабской Республики решительно осуждает трусливую израильскую агрессию против территории Сирии, совершенную на рассвете (в среду – ред.)", - заявило министерство.МИД Сирии подчеркнул, что израильские удары являются нарушением принципов международного права и Устава ООН.Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали.Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
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в мире, сирия, дамаск (город), мид сирии, израиль
04:19 10.02.2022 (обновлено: 04:23 10.02.2022)
 
МИД Сирии пригрозил ответом на израильские удары по территории страны

МИД Сирии пригрозил использовать все законные средства для ответа на израильские удары

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дамаск
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сирия может использовать все законные средства для ответа на израильские удары по территории страны, говорится в заявлении МИД САР.
"Правительство Сирийской Арабской Республики решительно осуждает трусливую израильскую агрессию против территории Сирии, совершенную на рассвете (в среду – ред.)", - заявило министерство.
МИД Сирии подчеркнул, что израильские удары являются нарушением принципов международного права и Устава ООН.
"(Сирия – ред.) подчеркивает, что эти нападения пагубно отразятся на тех, кто их совершает и поощряет к ним, Сирия имеет право использовать все законные средства для ответа на них", - отмечается в заявлении.
Командование сирийской армии в среду заявило, что ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Дамаске из воздушного пространства Ливана. Системам ПВО САР удалось сбить часть ракет, но один сирийский военнослужащий погиб, пятеро пострадали.
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.
Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
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