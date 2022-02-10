https://ria.ru/20220210/sinoptik-1772167404.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 14 февраля

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 14 февраля - РИА Новости, 10.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 14 февраля

Природа подарит москвичам в День влюбленных репетицию предвесенья: осадки маловероятны, выглянет солнце, днем ожидается до двух градусов тепла, сообщил РИА... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:11

2022-02-10T21:11

2022-02-10T21:11

общество

погода

москва

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Природа подарит москвичам в День влюбленных репетицию предвесенья: осадки маловероятны, выглянет солнце, днем ожидается до двух градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что февраль в среднем остается на несколько градусов теплее положенного и, по всей видимости, в условиях западно-восточного переноса воздушных масс продолжит удерживать не по сезону теплые позиции до конца месяца. В пятницу в Центральной России сохранится слабая оттепель с вероятностью незначительных очаговых осадков. В выходные немного похолодает: ночью подморозит до минус 1-6, а днем столбики термометров едва ли будут дотягиваться до нулевой отметки. При этом кое-где не обойдется без слабого снега, который, впрочем, будет носить символический характер. Сугробы усохнут, но не более чем на пару сантиметров – с 45 до 43 сантиметров."Начало следующей недели, благодаря северо-западной периферии антициклона, ознаменуется улучшением метеоусловий – осадки маловероятны, облака поредеют, выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры: под утро морозцы окрепнут до минус 3-5, а днем воздух прогреется до 0 - плюс 2. Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных "окон", усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит москвичам в День влюбленных настоящую репетицию предвесенья", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220209/teplo-1771798002.html

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общество, погода, москва, россия, евгений тишковец, центр "фобос"