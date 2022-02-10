https://ria.ru/20220210/sindrom-1772026499.html

Ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома

Ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома - РИА Новости, 10.02.2022

Ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома

Российские учёные совместно со специалистами из Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:19

2022-02-10T11:19

2022-02-10T11:19

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коронавирус covid-19

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россия

сша

первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские учёные совместно со специалистами из Великобритании и США разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома, сообщила пресс-служба Сеченовского университета."Исследовательская группа ученых из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Ливерпульского университета (Великобритания), а также Университета Джонса Хопкинса (США), достигла консенсуса относительно аспектов измерения постковидного синдрома в исследованиях", - говорится в сообщении.Для оценки постковидного синдрома предполагается учитывать одиннадцать исходов: выживаемость; усталость; боль; симптомы после физической нагрузки; сердечно-сосудистые, дыхательные, неврологические, когнитивные, психологические функции и симптомы; общее физическое состояние и изменения в работе, профессии или учёбе. Дополнительным параметром стало "восстановление", уточнили в пресс-службе.Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала международное медицинское сообщество приоритизировать исследования долгосрочных последствий COVID-19, включая сбор стандартизированных данных, предложив термин "постковидный синдром" для людей, живущих с хроническими симптомами, отметили в пресс-службе."Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", - сказал профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета и со-руководитель проекта Даниил Мунблит, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220210/sindrom-1771986394.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, университет джонса хопкинса, россия, сша, первый мгму имени сеченова