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Смертельно опасный синдром "омикрона" у детей
Назван смертельно опасный синдром "омикрона" у детей - РИА Новости, 10.02.2022
Смертельно опасный синдром "омикрона" у детей
При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом в беседе с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T06:02
2022-02-10T06:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
весь мир
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, предупредил врач."Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне", - сказал Токарев.Специалист сообщил, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось и стало шумным, и свистящим, то немедленно требуется обратиться за медицинской помощью.Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей. Прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная.
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коронавирус covid-19, россия, весь мир
06:02 10.02.2022
 
Назван смертельно опасный синдром "омикрона" у детей

Врач Токарев предупредил, что у детей при "омикроне" может развиться острый ларинготрахеит

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, предупредил врач.
"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне", - сказал Токарев.
Специалист сообщил, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось и стало шумным, и свистящим, то немедленно требуется обратиться за медицинской помощью.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами.
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Вчера, 04:14Распространение коронавируса
Назван симптом у заразившихся "омикроном", вызывающий сильную боль
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей. Прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная.
 
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