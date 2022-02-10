https://ria.ru/20220210/sindrom-1771986394.html

Смертельно опасный синдром "омикрона" у детей

Назван смертельно опасный синдром "омикрона" у детей - РИА Новости, 10.02.2022

Смертельно опасный синдром "омикрона" у детей

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом в беседе с... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T06:02

2022-02-10T06:02

2022-02-10T06:02

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, предупредил врач."Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне", - сказал Токарев.Специалист сообщил, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось и стало шумным, и свистящим, то немедленно требуется обратиться за медицинской помощью.Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей. Прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная.

https://ria.ru/20220209/simptom-1771795152.html

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