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Новые штрафы для путешественников

Юрист напомнил о новых штрафах для путешественников - РИА Новости, 10.02.2022

Новые штрафы для путешественников

Путешественники попадаются чаще всего на нарушении карантинных ограничений, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:17

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Путешественники попадаются чаще всего на нарушении карантинных ограничений, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.За это, по словам эксперта, предусмотрено несколько мер. Физлицам, в частности, угрожает штраф в размере 15-40 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований. Кроме этого, можно получить штраф от 1 тысячи рублей до 30 тысячи рублей за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС.Юрист также напомнил любителям походов и пеших прогулок о пропусках в специально охраняемые зоны, например, заповедники, национальные и общественные парки, ботанические сады, природные памятники и заказники.Собеседник агентства указал, что штрафом наказывается также подъезд к воде на автотранспорте. Для физлиц – от 4,5 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч рублей. Нельзя мыть машину в реке – за это полагается штраф 1,5 – 4,5 тысячи рублей). Противозаконно также стирать в реке (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей) и сливать грязную воду в реку (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей).

https://ria.ru/20210710/kuban-1740699236.html

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