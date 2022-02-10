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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/shtrafy-1771977053.html
Новые штрафы для путешественников
Юрист напомнил о новых штрафах для путешественников - РИА Новости, 10.02.2022
Новые штрафы для путешественников
Путешественники попадаются чаще всего на нарушении карантинных ограничений, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T01:17
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Путешественники попадаются чаще всего на нарушении карантинных ограничений, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.За это, по словам эксперта, предусмотрено несколько мер. Физлицам, в частности, угрожает штраф в размере 15-40 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований. Кроме этого, можно получить штраф от 1 тысячи рублей до 30 тысячи рублей за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС.Юрист также напомнил любителям походов и пеших прогулок о пропусках в специально охраняемые зоны, например, заповедники, национальные и общественные парки, ботанические сады, природные памятники и заказники.Собеседник агентства указал, что штрафом наказывается также подъезд к воде на автотранспорте. Для физлиц – от 4,5 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч рублей. Нельзя мыть машину в реке – за это полагается штраф 1,5 – 4,5 тысячи рублей). Противозаконно также стирать в реке (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей) и сливать грязную воду в реку (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей).
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россия, новости - туризм, туризм
01:17 10.02.2022 (обновлено: 10:18 10.02.2022)
 
Юрист напомнил о новых штрафах для путешественников

Юрист Редин предупредил туристов о штрафах за нарушение карантинных ограничений

© Depositphotos / Tminaz Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / Tminaz
Горнолыжный курорт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Путешественники попадаются чаще всего на нарушении карантинных ограничений, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
За это, по словам эксперта, предусмотрено несколько мер. Физлицам, в частности, угрожает штраф в размере 15-40 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований. Кроме этого, можно получить штраф от 1 тысячи рублей до 30 тысячи рублей за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС.
Юрист также напомнил любителям походов и пеших прогулок о пропусках в специально охраняемые зоны, например, заповедники, национальные и общественные парки, ботанические сады, природные памятники и заказники.
"Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом", — предупредил Редин.
Собеседник агентства указал, что штрафом наказывается также подъезд к воде на автотранспорте. Для физлиц – от 4,5 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч рублей. Нельзя мыть машину в реке – за это полагается штраф 1,5 – 4,5 тысячи рублей). Противозаконно также стирать в реке (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей) и сливать грязную воду в реку (штраф 1,5 – 2 тысячи рублей).
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