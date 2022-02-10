https://ria.ru/20220210/shaninka-1772054413.html

Ректора "Шанинки" вернули в общую камеру СИЗО после лечения

Ректора "Шанинки" вернули в общую камеру СИЗО после лечения - РИА Новости, 10.02.2022

Ректора "Шанинки" вернули в общую камеру СИЗО после лечения

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО, защита просит... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:04

2022-02-10T13:04

2022-02-10T13:22

московская высшая школа социальных и экономических наук

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

марина ракова

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО, защита просит допустить к нему гражданских врачей, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко.В конце января Зуев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", столичное управление ФСИН сообщало, что его состояние оценивается как удовлетворительное."Без объяснения причин его выписали из больницы и перевели в общую камеру "Матросской тишины". По имеющимся сведениям, буквально перед этим Зуеву было назначено новое лечение, поскольку его давление скорректировать не удается", - сказал адвокат."Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи", - добавил Кравченко.Защита считает действия ФСИН незаконными и готовит "по этому поводу необходимые жалобы", заявил собеседник.Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html

https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html

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московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марина ракова