https://ria.ru/20220210/saratov-1772095737.html

Врачи вылечили девочку, найденную на морозе в овраге под Саратовом

Врачи вылечили девочку, найденную на морозе в овраге под Саратовом - РИА Новости, 10.02.2022

Врачи вылечили девочку, найденную на морозе в овраге под Саратовом

Девочку, которую нашли на морозе в овраге в саратовском селе полтора месяца назад, вылечили врачи, все функции организма восстановлены, сообщил минздрав региона РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:22

2022-02-10T15:22

2022-02-10T15:22

общество

здоровье - общество

аткарский район

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Девочку, которую нашли на морозе в овраге в саратовском селе полтора месяца назад, вылечили врачи, все функции организма восстановлены, сообщил минздрав региона в Instagram.Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находилась в реанимации. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отмечала, что девочка пережила клиническую смерть. По данным регионального минздрава, состояние пациентки было тяжелое, однако врачам удалось предотвратить ампутацию пальцев. Главврач областной больницы Михаил Свинарев уточнил РИА Новости, что у девочки были обморожены руки и ноги, она была введена в медикаментозную кому. К 21 января ребенок пришел в сознание."Мы с радостью сообщаем, что завершили лечение пятилетней девочки из Аткарского района, которая подверглась жестокому насилию со стороны матери - была задушена и оставлена на морозе, где пролежала несколько часов... В итоге полуторамесячной кропотливой работы мы смогли полностью восстановить все функции организма. На сегодняшний день девочка в ясном сознании, самостоятельно дышит, ест, полностью завершилось заживление трансплантированной кожи", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что лечение девочки в областной детской клинической больнице завершилось полным успехом."На начальном этапе стояла задача спасения жизни девочки, восстановления основных витальных функций - дыхания, сердца, головного мозга, сильно пострадавших из-за комбинированной травмы после удушения и переохлаждения. Свою лечебную программу мы согласовывали с федеральным центром - Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Пирогова. В дальнейшем, после стабилизации состояния, на первый план вышло спасение обмороженных конечностей ребенка... нам удалось не только избежать ампутации, но и провести своевременную трансплантацию участков кожных покровов конечностей, наиболее пострадавших от отморожения", - добавили в минздраве.По данным СК, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись из-за непослушания, она шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По информации следователей, женщина раскаялась в содеянном.

https://ria.ru/20211223/proisshestviya-1765049578.html

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html

аткарский район

энгельс

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общество, здоровье - общество, аткарский район, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), российский медицинский университет имени н. и. пирогова