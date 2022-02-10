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https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772172228.html
Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией
Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией - РИА Новости, 10.02.2022
Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя "тупик" в принятии решений сената по вопросу новых санкций против России,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:28
2022-02-10T22:28
в мире
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сша
нато
северный поток — 2
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя "тупик" в принятии решений сената по вопросу новых санкций против России, отметил, что американские политики могли бы потратить силы не на рестрикции, а налаживание диалога с РФ.Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес ранее в четверг заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик."Силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой. Например, на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале и отметил, что сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей "псевдореальности".Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.В среду стало известно, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html
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в мире, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2, леонид слуцкий (политик), госдума рф, роберт менендес
22:28 10.02.2022
 
Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией

Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией, а не на санкции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя "тупик" в принятии решений сената по вопросу новых санкций против России, отметил, что американские политики могли бы потратить силы не на рестрикции, а налаживание диалога с РФ.
Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес ранее в четверг заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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"Силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой. Например, на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале и отметил, что сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей "псевдореальности".
Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
В среду стало известно, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреРоссияКиевСШАНАТОСеверный поток — 2Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФРоберт Менендес
 
 
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