Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией
Слуцкий предложил Вашингтону уделять больше времени на диалог с Россией, а не на санкции
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя "тупик" в принятии решений сената по вопросу новых санкций против России, отметил, что американские политики могли бы потратить силы не на рестрикции, а налаживание диалога с РФ.
Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес ранее в четверг заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.
"Силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой. Например, на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале и отметил, что сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей "псевдореальности".
Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
В среду стало известно, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.