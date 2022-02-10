https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772048047.html

СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России

СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России - РИА Новости, 10.02.2022

СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент, сообщает газета... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:36

2022-02-10T12:36

2022-02-10T13:13

санкции в отношении россии

в мире

великобритания

лиз трасс

россия

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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление ведомства.Как пишет издание, ранее Трасс заявляла членам британского парламента, что закон будет принят к 10 февраля, но к этой дате ничего в парламент подано не было. МИД Британии подтвердил задержку, но не указал, по какой причине она произошла. Депутаты от оппозиции, как отмечает газета, полагают, что это связано с тем, что правительственным юристам трудно сформулировать беспрецедентные положения закона."Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует газета.Отмечается, что парламент Британии уходит на перерыв на этой неделе. Согласно информации на сайте законодательного органа Британии, перерыв продлится с 10 по 21 февраля.Ранее МИД России сообщил, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством,В четверг глава МИД Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве. Визит Трасс пройдет на фоне представления на прошлой неделе в британском парламенте поправок в законопроект, который призван ужесточить санкционный режим в отношении России. По словам самой Трасс, это самый жесткий за всю историю санкционный режим, который когда-либо применялся против России. Тем не менее, в случае одобрения закона, санкции не вступят в силу автоматически, они будут введены, если британская сторона посчитает, что Россия "вторглась" на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771998649.html

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

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санкции в отношении россии, в мире, великобритания, лиз трасс, россия