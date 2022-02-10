Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772048047.html
СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России
СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России - РИА Новости, 10.02.2022
СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России
Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент, сообщает газета... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:36
2022-02-10T13:13
санкции в отношении россии
в мире
великобритания
лиз трасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772037761_0:352:2903:1984_1920x0_80_0_0_32066cae6f5932d24616ae8d38e7017a.jpg
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление ведомства.Как пишет издание, ранее Трасс заявляла членам британского парламента, что закон будет принят к 10 февраля, но к этой дате ничего в парламент подано не было. МИД Британии подтвердил задержку, но не указал, по какой причине она произошла. Депутаты от оппозиции, как отмечает газета, полагают, что это связано с тем, что правительственным юристам трудно сформулировать беспрецедентные положения закона."Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует газета.Отмечается, что парламент Британии уходит на перерыв на этой неделе. Согласно информации на сайте законодательного органа Британии, перерыв продлится с 10 по 21 февраля.Ранее МИД России сообщил, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством,В четверг глава МИД Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве. Визит Трасс пройдет на фоне представления на прошлой неделе в британском парламенте поправок в законопроект, который призван ужесточить санкционный режим в отношении России. По словам самой Трасс, это самый жесткий за всю историю санкционный режим, который когда-либо применялся против России. Тем не менее, в случае одобрения закона, санкции не вступят в силу автоматически, они будут введены, если британская сторона посчитает, что Россия "вторглась" на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771998649.html
https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html
https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772037761_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_c6504a331e8112c972250aaabe8c61d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, великобритания, лиз трасс, россия
12:36 10.02.2022 (обновлено: 13:13 10.02.2022)
 
СМИ: Трасс на неделе подпишет проект "самых жестких" санкций против России

Guardian: глава МИД Британии Трасс подпишет проект "самых жестких" санкций против России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс
Глава МИД Британии Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Глава МИД Британии Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о "самых жестких" санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление ведомства.
Как пишет издание, ранее Трасс заявляла членам британского парламента, что закон будет принят к 10 февраля, но к этой дате ничего в парламент подано не было. МИД Британии подтвердил задержку, но не указал, по какой причине она произошла. Депутаты от оппозиции, как отмечает газета, полагают, что это связано с тем, что правительственным юристам трудно сформулировать беспрецедентные положения закона.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:53
Глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом
"Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует газета.
Отмечается, что парламент Британии уходит на перерыв на этой неделе. Согласно информации на сайте законодательного органа Британии, перерыв продлится с 10 по 21 февраля.
Ранее МИД России сообщил, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством,
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
В четверг глава МИД Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве. Визит Трасс пройдет на фоне представления на прошлой неделе в британском парламенте поправок в законопроект, который призван ужесточить санкционный режим в отношении России. По словам самой Трасс, это самый жесткий за всю историю санкционный режим, который когда-либо применялся против России. Тем не менее, в случае одобрения закона, санкции не вступят в силу автоматически, они будут введены, если британская сторона посчитает, что Россия "вторглась" на Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 21:09
Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииВ миреВеликобританияЛиз ТрассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала