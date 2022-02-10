https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771998649.html

Глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом

Глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом - РИА Новости, 10.02.2022

Глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом

Венгрия не налагала вето на введение санкций против России, чтобы не нарушать единство в Европе, но они оказались провалом, заявил глава венгерского МИД Петер... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:53

2022-02-10T08:53

2022-02-10T08:53

дмитрий песков

россия

франция

киев

нато

евросоюз

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Венгрия не налагала вето на введение санкций против России, чтобы не нарушать единство в Европе, но они оказались провалом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций", - сказал Сийярто в эфире телеканала Euronews.Он подчеркнул, что вопрос санкций требует серьёзной проработки внутри Евросоюза, применяться они должны только в случае, если что-то случится. "Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций", - добавил Сийярто.Ранее Евросоюз заявил, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771617664.html

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