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https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771988183.html
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину - РИА Новости, 10.02.2022
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину
Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций против России за якобы имевшие место кибератаки Москвы против Украины,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T06:52
2022-02-10T07:29
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций против России за якобы имевшие место кибератаки Москвы против Украины, сообщило Politico.Как утверждает Politico, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России в случае эскалации ситуации на Украине.Ранее группа демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий санкции против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Они также могут коснуться российского газопровода "Северный поток — 2". Идентичный законопроект ранее внесли на рассмотрение палаты представителей.В среду агентство Bloomberg сообщило, что конгрессу не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях до каникул, которые начались 9 февраля.В январе в Киеве заявили о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html
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в мире, россия, сша, украина
06:52 10.02.2022 (обновлено: 07:29 10.02.2022)
 
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину

Politico: сенат США рассматривает новые санкции против России из-за "кибератак" на Украину

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций против России за якобы имевшие место кибератаки Москвы против Украины, сообщило Politico.

"Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — приводит издание слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.

Как утверждает Politico, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России в случае эскалации ситуации на Украине.
Ранее группа демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий санкции против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Они также могут коснуться российского газопровода "Северный поток — 2". Идентичный законопроект ранее внесли на рассмотрение палаты представителей.
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В январе в Киеве заявили о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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