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СМИ: в конгрессе США не успевают договориться по санкциям против России
СМИ: в конгрессе США не успевают договориться по санкциям против России - РИА Новости, 10.02.2022
СМИ: в конгрессе США не успевают договориться по санкциям против России
Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:52
2022-02-10T06:09
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины, передает агентство Bloomberg.В среду палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по санкционному законопроекту. Она возобновит работу 28 февраля.Законопроект, внесенный ранее группой демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, предполагает введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Рестрикции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.Между тем, как отмечает агентство, республиканцы и демократы не могут договориться между собой о том, насколько эффективными будут данные меры. Так, лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл выразил мнение, что санкционный проект не удержит Россию от реализации приписываемых ей агрессивных планов в отношении Украины."Я не думаю, что (президента РФ) Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате", - сказал Макконнелл, чьи слова приводит агентство. Он добавил, что президент Джо Байден уже сейчас обладает достаточными полномочиями для введения санкций против РФ.Республиканцы не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что жесткие санкции против РФ могут быть введены только в случае вторжения России на Украину. Демократы со своей стороны отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также полагает, что преждевременное введение санкций приведет к утрате их "сдерживающего" эффекта.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, сша, россия, нато
03:52 10.02.2022 (обновлено: 06:09 10.02.2022)
 
СМИ: в конгрессе США не успевают договориться по санкциям против России

Bloomberg: конгресс США не договорился по санкциям против России до ухода на каникулы

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины, передает агентство Bloomberg.
В среду палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по санкционному законопроекту. Она возобновит работу 28 февраля.
Законопроект, внесенный ранее группой демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом, предполагает введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Рестрикции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
Между тем, как отмечает агентство, республиканцы и демократы не могут договориться между собой о том, насколько эффективными будут данные меры. Так, лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл выразил мнение, что санкционный проект не удержит Россию от реализации приписываемых ей агрессивных планов в отношении Украины.
"Я не думаю, что (президента РФ) Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате", - сказал Макконнелл, чьи слова приводит агентство. Он добавил, что президент Джо Байден уже сейчас обладает достаточными полномочиями для введения санкций против РФ.
Республиканцы не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что жесткие санкции против РФ могут быть введены только в случае вторжения России на Украину. Демократы со своей стороны отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также полагает, что преждевременное введение санкций приведет к утрате их "сдерживающего" эффекта.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 19:51
Посол России заявил, что пока неизвестно, когда США введут санкции
 
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