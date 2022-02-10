Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим, заявил адвокат
Гварамия: Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим из-за пыток в Грузии
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Адвокат заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что генпрокуратура Украины признала политика потерпевшим по делу о применении силы против него в грузинской тюрьме.
Ранее адвокаты сообщали, что Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения.
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"Согласно последней информации из Украины, всем известно, что там было возбуждено дело против Саакашвили о превышении силы против него и о возможных пытках. Сегодня Михаил Саакашвили признан потерпевшим", - сказал Гварамия журналистам.
По его словам, теперь остается выявить нарушителей по данному делу. Гварамия утверждает, что нарушителями могут быть не только представители правоохранительных органов, но и высокопоставленные чиновники правительства Грузии.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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