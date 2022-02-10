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https://ria.ru/20220210/saakashvili-1772174544.html
Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим, заявил адвокат
Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим, заявил адвокат - РИА Новости, 10.02.2022
Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим, заявил адвокат
Адвокат заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что генпрокуратура Украины признала политика потерпевшим по делу о... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T23:20
2022-02-10T23:20
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузия
украина
генеральная прокуратура украины
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ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Адвокат заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что генпрокуратура Украины признала политика потерпевшим по делу о применении силы против него в грузинской тюрьме.Ранее адвокаты сообщали, что Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения."Согласно последней информации из Украины, всем известно, что там было возбуждено дело против Саакашвили о превышении силы против него и о возможных пытках. Сегодня Михаил Саакашвили признан потерпевшим", - сказал Гварамия журналистам.По его словам, теперь остается выявить нарушителей по данному делу. Гварамия утверждает, что нарушителями могут быть не только представители правоохранительных органов, но и высокопоставленные чиновники правительства Грузии.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771840568.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, украина, генеральная прокуратура украины
23:20 10.02.2022
 
Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим, заявил адвокат

Гварамия: Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим из-за пыток в Грузии

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Адвокат заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что генпрокуратура Украины признала политика потерпевшим по делу о применении силы против него в грузинской тюрьме.
Ранее адвокаты сообщали, что Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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"Согласно последней информации из Украины, всем известно, что там было возбуждено дело против Саакашвили о превышении силы против него и о возможных пытках. Сегодня Михаил Саакашвили признан потерпевшим", - сказал Гварамия журналистам.
По его словам, теперь остается выявить нарушителей по данному делу. Гварамия утверждает, что нарушителями могут быть не только представители правоохранительных органов, но и высокопоставленные чиновники правительства Грузии.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГрузияУкраинаГенеральная прокуратура Украины
 
 
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