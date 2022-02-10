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Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области - РИА Новости, 10.02.2022
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области
Российские зенитные комплексы С-400 приступили к боевому дежурству на полигоне в Брестской крепости в ходе проверки сил реагирования Союзного государства,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:11
2022-02-10T07:12
безопасность
россия
белоруссия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские зенитные комплексы С-400 приступили к боевому дежурству на полигоне в Брестской крепости в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, говорится в сообщении Минобороны.Как отмечает Минобороны, личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае.Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.
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безопасность, россия, белоруссия
07:11 10.02.2022 (обновлено: 07:12 10.02.2022)
 
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области

Российские комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские зенитные комплексы С-400 приступили к боевому дежурству на полигоне в Брестской крепости в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, говорится в сообщении Минобороны.
"Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минобороны, личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае.
Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.
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