https://ria.ru/20220210/s-400-1771989725.html

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области - РИА Новости, 10.02.2022

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Брестской области

Российские зенитные комплексы С-400 приступили к боевому дежурству на полигоне в Брестской крепости в ходе проверки сил реагирования Союзного государства,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:11

2022-02-10T07:11

2022-02-10T07:12

безопасность

россия

белоруссия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские зенитные комплексы С-400 приступили к боевому дежурству на полигоне в Брестской крепости в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, говорится в сообщении Минобороны.Как отмечает Минобороны, личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае.Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

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безопасность, россия, белоруссия