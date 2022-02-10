https://ria.ru/20220210/rt-1772046225.html

Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным

Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным - РИА Новости, 10.02.2022

Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал возмутительным запрет Германии на вещание телеканала RT DE. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:30

2022-02-10T12:30

2022-02-10T12:30

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал возмутительным запрет Германии на вещание телеканала RT DE."Вы знаете, ситуация более чем возмутительная", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезу Рибейру занять честную позицию в ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220205/sholts-1771271048.html

https://ria.ru/20220208/smi-1771771460.html

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в мире, россия, обсе, александр лукашевич, германия, rt deutsch