Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным
Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал запрет Германии на вещание RT DE возмутительным
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал возмутительным запрет Германии на вещание телеканала RT DE.
"Вы знаете, ситуация более чем возмутительная", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезу Рибейру занять честную позицию в ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.