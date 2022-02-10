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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/review-1771927208.html
Мнения критиков о "Смерти на Ниле" с Галь Гадот разделились
Мнения критиков о "Смерти на Ниле" с Галь Гадот разделились - РИА Новости, 10.02.2022
Мнения критиков о "Смерти на Ниле" с Галь Гадот разделились
В Сети появились отзывы на фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Картина снята по роману Агаты Кристи. В ней сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Аннетт Бенинг,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:42
2022-02-10T10:42
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Картина снята по роману Агаты Кристи. В ней сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Аннетт Бенинг, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Арми Хаммер и сам режиссер. В ленте рассказывается о новом деле Эркюля Пуаро (Брана). Очередное преступление он расследует на борту фешенебельного теплохода "Карнак", отправившегося в круиз по Нилу. Там проводит медовый месяц богатая пара (Гадот и Хаммер). Среди пассажиров бывшая возлюбленная жениха (Маккей), которую он бросил, а потом женился на ее подруге. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма — 68 процентов. Такая оценка поставлена на основании 66 рецензий. Она означает, что большинству журналистов фильм понравился, но есть и немало тех, кого новый проект британского режиссера разочаровал. 45 пять авторов написали положительные отзывы, а 21 — негативные. Джейк Койл из Associated Press ленту раскритиковал. По его мнению, картина лучше, чем предыдущий полный метр Браны о Пуаро. Но главный ее соперник все же другой проект — "Достать ножи" Райана Джонсона, он хотя и не по романам Кристи, но был стилизован под один из них и оживил детективный жанр, считает критик."Смерть на Ниле" застряла где-то между прошлым и сегодняшним днем. Лента тщетно пытается привести в порядок старомодный стиль кино при помощи компьютерной графики и нервной камеры", — пишет Койл.Кларисса Лоури из Independent тоже не стала писать восторженный отзыв. Из пяти возможных баллов она поставила картине только два. В числе разочаровавших ее аспектов то, как в фильме показан Египет. По ее мнению, Брана отчасти опирается на "колониальные фантазии оригинальной истории Кристи"."Он изображает Египет как место предзнаменований, где похоронные заживо жены кричат рядом с мертвыми царями, и в то же время показывает его как регион пастушьей простоты.(...) У этого Египта – большая его часть воссоздана на студии в английском Суррее – глянцевый, пустой вид одного из полей сражений на автостоянках, в которых обычно оказываются супергерои", — считает журналистка. С ней бы не согласился Дэвид Эрлих из IndieWire. "...пирамиды Гизы редко в каком фильме выглядят такими древними, как здесь. И массивные усы Пуаро, может, и не стали больше (...), но они определенно производят впечатление посильнее", — уверяет журналист.Ему картина понравилась. "Детектив Агаты Кристи выдержал испытание временем, как чудо древнего мира, а вот версию Браны будут помнить не столько из-за убийства, которое раскрывает Пуаро, сколько из-за того, как это преступление в свою очередь раскрывает самого детектива", — полагает критик.Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter, высоко оценил актерские работы. Однако сценарий он назвал "поспешным и расплывчатым". "Фильм неплохой, несмотря на то, что это больше глянцевое олдскульное развлечение, а не дьявольски умная загадка", — говорит журналист."Замечательная старомодная голливудская постановка с потрясающими звездами, экстравагантными декорациями, изобретательным сценарием (...) и приятным мелодраматичным флером", — так ленту охарактеризовал Рафер Гусман в рецензии для Newsday. В российский прокат фильм "Смерть на Ниле вышел 10 февраля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы
10:42 10.02.2022
 
Мнения критиков о "Смерти на Ниле" с Галь Гадот разделились

Мнения критиков о триллере "Смерть на Ниле" с Галь Гадот разделились

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Кадр из фильма Смерть на Ниле
© 20th Century Studios (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Картина снята по роману Агаты Кристи. В ней сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Аннетт Бенинг, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Арми Хаммер и сам режиссер.
В ленте рассказывается о новом деле Эркюля Пуаро (Брана). Очередное преступление он расследует на борту фешенебельного теплохода "Карнак", отправившегося в круиз по Нилу. Там проводит медовый месяц богатая пара (Гадот и Хаммер). Среди пассажиров бывшая возлюбленная жениха (Маккей), которую он бросил, а потом женился на ее подруге.
© 20th Century Studios (2022)Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в фильме "Смерть на Ниле"
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в фильме Смерть на Ниле
© 20th Century Studios (2022)
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в фильме "Смерть на Ниле"
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма — 68 процентов. Такая оценка поставлена на основании 66 рецензий. Она означает, что большинству журналистов фильм понравился, но есть и немало тех, кого новый проект британского режиссера разочаровал. 45 пять авторов написали положительные отзывы, а 21 — негативные.
Джейк Койл из Associated Press ленту раскритиковал. По его мнению, картина лучше, чем предыдущий полный метр Браны о Пуаро. Но главный ее соперник все же другой проект — "Достать ножи" Райана Джонсона, он хотя и не по романам Кристи, но был стилизован под один из них и оживил детективный жанр, считает критик.
"Смерть на Ниле" застряла где-то между прошлым и сегодняшним днем. Лента тщетно пытается привести в порядок старомодный стиль кино при помощи компьютерной графики и нервной камеры", — пишет Койл.
Смерть на Ниле Кеннета Браны
7 февраля, 16:10Культура
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Кларисса Лоури из Independent тоже не стала писать восторженный отзыв. Из пяти возможных баллов она поставила картине только два. В числе разочаровавших ее аспектов то, как в фильме показан Египет. По ее мнению, Брана отчасти опирается на "колониальные фантазии оригинальной истории Кристи".
"Он изображает Египет как место предзнаменований, где похоронные заживо жены кричат рядом с мертвыми царями, и в то же время показывает его как регион пастушьей простоты.(...) У этого Египта – большая его часть воссоздана на студии в английском Суррее – глянцевый, пустой вид одного из полей сражений на автостоянках, в которых обычно оказываются супергерои", — считает журналистка.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Кадр из фильма Смерть на Ниле
1 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Кадр из фильма Смерть на Ниле
2 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
С ней бы не согласился Дэвид Эрлих из IndieWire. "...пирамиды Гизы редко в каком фильме выглядят такими древними, как здесь. И массивные усы Пуаро, может, и не стали больше (...), но они определенно производят впечатление посильнее", — уверяет журналист.
Ему картина понравилась. "Детектив Агаты Кристи выдержал испытание временем, как чудо древнего мира, а вот версию Браны будут помнить не столько из-за убийства, которое раскрывает Пуаро, сколько из-за того, как это преступление в свою очередь раскрывает самого детектива", — полагает критик.
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Кадр из фильма Смерть на Ниле
1 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
Кадр из фильма Смерть на Ниле
2 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Смерть на Ниле"
© 20th Century Studios (2022)
Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter, высоко оценил актерские работы. Однако сценарий он назвал "поспешным и расплывчатым". "Фильм неплохой, несмотря на то, что это больше глянцевое олдскульное развлечение, а не дьявольски умная загадка", — говорит журналист.
"Замечательная старомодная голливудская постановка с потрясающими звездами, экстравагантными декорациями, изобретательным сценарием (...) и приятным мелодраматичным флером", — так ленту охарактеризовал Рафер Гусман в рецензии для Newsday.
В российский прокат фильм "Смерть на Ниле вышел 10 февраля 2022 года.
Смерть на Ниле Кеннета Браны
23 декабря 2021, 06:27Культура
Вышел трейлер "Смерти на Ниле" Кеннета Браны с Галь Гадот
 
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