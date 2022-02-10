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Врач предупредил об опасности рецидива после ОРВИ
Врач предупредил об опасности рецидива после ОРВИ - РИА Новости, 10.02.2022
Врач предупредил об опасности рецидива после ОРВИ
Иммунитет после ОРВИ ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения, поэтому нужно избегать переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:49
2022-02-10T07:49
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иммунитет после ОРВИ ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения, поэтому нужно избегать переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Врач отметил, что пониженный иммунитет после ОРВИ может быть мишенью для коронавируса, поэтому важно пройти вакцинацию или ревакцинацию, так как прививка поможет защитить от тяжёлого течения коронавируса."После закрытия больничного человек возвращается к трудовому режиму. Этой нагрузки достаточно для ослабленного болезнью организма. Баня, тренажёрка – все это требует дополнительных сил, энергии. А они нужны организму для продолжения восстановления после болезни. Можно начать возвращение к привычным нагрузкам с пешим прогулок на свежем воздухе", - добавил собеседник агентства.
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общество, россия, здоровье - общество
07:49 10.02.2022
 
Врач предупредил об опасности рецидива после ОРВИ

Врач Тяжельников предупредил, что после ОРВИ организм ослаблен и возможны рецидивы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ
Мужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иммунитет после ОРВИ ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения, поэтому нужно избегать переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Обращать на свое здоровье нужно всегда. Но после болезни иммунитет ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения. Бдительность должна быть повышена. Нужно избегать любых переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски", - сказал Тяжельников.
Врач отметил, что пониженный иммунитет после ОРВИ может быть мишенью для коронавируса, поэтому важно пройти вакцинацию или ревакцинацию, так как прививка поможет защитить от тяжёлого течения коронавируса.
"После закрытия больничного человек возвращается к трудовому режиму. Этой нагрузки достаточно для ослабленного болезнью организма. Баня, тренажёрка – все это требует дополнительных сил, энергии. А они нужны организму для продолжения восстановления после болезни. Можно начать возвращение к привычным нагрузкам с пешим прогулок на свежем воздухе", - добавил собеседник агентства.
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