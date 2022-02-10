https://ria.ru/20220210/remont-1772029768.html

Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе

Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе - РИА Новости, 10.02.2022

Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе

Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:29

2022-02-10T11:29

2022-02-10T11:29

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

зея (город)

амурская область

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.Как сообщает правительство Приамурья, в ближайшие несколько лет в рамках федерального проекта в порядок приведут более 70 образовательных организаций области, работы начнутся в этом году."Школа №4 города Зея станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава региона добавил, что из-за климата, большого расстояния между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций на Дальнем Востоке, в том числе и Амурской области, возводить быстро новые школы невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь в создании современных и безопасных условий для детей.Школа №4 в городе Зея построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было, здесь занимаются около 700 детей. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города - №5."Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО "Центр развития территорий" дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения", – добавила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова, ее также цитирует правительство региона.

https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html

https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html

зея (город)

амурская область

дальний восток

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общество, василий орлов (губернатор), зея (город), амурская область, дальний восток