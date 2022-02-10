Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220210/remont-1772029768.html
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе - РИА Новости, 10.02.2022
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе
Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:29
2022-02-10T11:29
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
зея (город)
амурская область
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.Как сообщает правительство Приамурья, в ближайшие несколько лет в рамках федерального проекта в порядок приведут более 70 образовательных организаций области, работы начнутся в этом году."Школа №4 города Зея станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава региона добавил, что из-за климата, большого расстояния между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций на Дальнем Востоке, в том числе и Амурской области, возводить быстро новые школы невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь в создании современных и безопасных условий для детей.Школа №4 в городе Зея построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было, здесь занимаются около 700 детей. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города - №5."Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО "Центр развития территорий" дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения", – добавила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова, ее также цитирует правительство региона.
https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html
https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html
зея (город)
амурская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), зея (город), амурская область, дальний восток
11:29 10.02.2022
 
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе

Школа в городе Зея станет первой в Приамурье, которую отремонтируют по новой программе

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.
Как сообщает правительство Приамурья, в ближайшие несколько лет в рамках федерального проекта в порядок приведут более 70 образовательных организаций области, работы начнутся в этом году.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 10:07Амурская область
Обновление фасадов старинных зданий поможет привлечь туристов, заявил Орлов
"Школа №4 города Зея станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Глава региона добавил, что из-за климата, большого расстояния между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций на Дальнем Востоке, в том числе и Амурской области, возводить быстро новые школы невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь в создании современных и безопасных условий для детей.
Школа №4 в городе Зея построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было, здесь занимаются около 700 детей. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города - №5.
"Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО "Центр развития территорий" дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения", – добавила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова, ее также цитирует правительство региона.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 10:12Амурская область
Глава Приамурья поручил контролировать строительство объектов водоснабжения
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Зея (город)Амурская областьДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала