https://ria.ru/20220210/remont-1772029768.html
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе - РИА Новости, 10.02.2022
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе
Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:29
2022-02-10T11:29
2022-02-10T11:29
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
зея (город)
амурская область
дальний восток
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.Как сообщает правительство Приамурья, в ближайшие несколько лет в рамках федерального проекта в порядок приведут более 70 образовательных организаций области, работы начнутся в этом году."Школа №4 города Зея станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава региона добавил, что из-за климата, большого расстояния между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций на Дальнем Востоке, в том числе и Амурской области, возводить быстро новые школы невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь в создании современных и безопасных условий для детей.Школа №4 в городе Зея построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было, здесь занимаются около 700 детей. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города - №5."Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО "Центр развития территорий" дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения", – добавила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова, ее также цитирует правительство региона.
https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html
https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html
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общество, василий орлов (губернатор), зея (город), амурская область, дальний восток
Школа в городе Зея станет первой, которую отремонтируют по новой программе
Школа в городе Зея станет первой в Приамурье, которую отремонтируют по новой программе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Школа города Зея станет первой в Амурской области, где проведут капитальный ремонт по обновленной федеральной программе, разработанной Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.
Как сообщает правительство Приамурья, в ближайшие несколько лет в рамках федерального проекта в порядок приведут более 70 образовательных организаций области, работы начнутся в этом году.
"Школа №4 города Зея
станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока
новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов
.
Глава региона добавил, что из-за климата, большого расстояния между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций на Дальнем Востоке, в том числе и Амурской области
, возводить быстро новые школы невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь в создании современных и безопасных условий для детей.
Школа №4 в городе Зея построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было, здесь занимаются около 700 детей. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города - №5.
"Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО "Центр развития территорий" дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения", – добавила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова, ее также цитирует правительство региона.