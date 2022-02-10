https://ria.ru/20220210/rech-1772017117.html

Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии

Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 10.02.2022

Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии

Мюнхенская речь президента России Владимира Путина актуальна и сейчас, некоторым ее стоит пересмотреть, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:39

2022-02-10T10:39

2022-02-10T10:39

политика

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

владимир путин

россия

австрия

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Мюнхенская речь президента России Владимира Путина актуальна и сейчас, некоторым ее стоит пересмотреть, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Эта речь очень актуальна и сейчас. Было бы хорошо, если бы некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи. Все это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину", - сказала Кнайсль.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220210/nato-1771996123.html

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политика, в мире, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, россия, австрия