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Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии
Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 10.02.2022
Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии
Мюнхенская речь президента России Владимира Путина актуальна и сейчас, некоторым ее стоит пересмотреть, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:39
2022-02-10T10:39
политика
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
россия
австрия
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Мюнхенская речь президента России Владимира Путина актуальна и сейчас, некоторым ее стоит пересмотреть, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Эта речь очень актуальна и сейчас. Было бы хорошо, если бы некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи. Все это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину", - сказала Кнайсль.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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политика, в мире, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, россия, австрия
10:39 10.02.2022
 
Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас, заявила экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Мюнхенская речь Путина актуальна и сейчас

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Мюнхенская речь президента России Владимира Путина актуальна и сейчас, некоторым ее стоит пересмотреть, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Эта речь очень актуальна и сейчас. Было бы хорошо, если бы некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи. Все это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину", - сказала Кнайсль.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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