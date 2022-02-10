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Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить
Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить - РИА Новости, 10.02.2022
Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить
Бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал РИА Новости, как пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:35
2022-02-10T10:39
безопасность
в мире
германия
нато
россия
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал РИА Новости, как пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года."Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово", — поделился он в интервью агентству.По его словам, тогда в своей речи российский лидер "поднял ряд важных вопросов, таких как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России"."Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным", — сказал Тельчик.Пятнадцать лет назад, 10 февраля 2007 года, Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшей европейской и международной дискуссионной площадке для политиков, дипломатов и военных, которая традиционно проводится в баварской столице. В Мюнхенской речи он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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безопасность, в мире, германия, нато, россия, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин
08:35 10.02.2022 (обновлено: 10:39 10.02.2022)
 
Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить

Экс-советник Коля Тельчик рассказал, как уговорил Путина выступить в 2007 году в Мюнхене

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал РИА Новости, как пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года.
"Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово", — поделился он в интервью агентству.
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"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад
По его словам, тогда в своей речи российский лидер "поднял ряд важных вопросов, таких как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России".
"Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным", — сказал Тельчик.
Пятнадцать лет назад, 10 февраля 2007 года, Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшей европейской и международной дискуссионной площадке для политиков, дипломатов и военных, которая традиционно проводится в баварской столице. В Мюнхенской речи он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
 
БезопасностьВ миреГерманияНАТОРоссияМюнхенская конференция по безопасностиВладимир Путин
 
 
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