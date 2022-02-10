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Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить
Экс-советник Коля Тельчик рассказал, как уговорил Путина выступить в 2007 году в Мюнхене
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал РИА Новости, как пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года.
"Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово", — поделился он в интервью агентству.
"Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным", — сказал Тельчик.
Пятнадцать лет назад, 10 февраля 2007 года, Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшей европейской и международной дискуссионной площадке для политиков, дипломатов и военных, которая традиционно проводится в баварской столице. В Мюнхенской речи он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.