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СБУ опровергла заявление Разумкова о срыве пресс-конференции в Харькове
СБУ опровергла заявление Разумкова о срыве пресс-конференции в Харькове - РИА Новости, 10.02.2022
СБУ опровергла заявление Разумкова о срыве пресс-конференции в Харькове
Служба безопасности Украины опровергла заявление экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что спецслужба сорвала его пресс-конференцию в Харькове, и... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:10
2022-02-10T12:10
2022-02-10T12:10
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины опровергла заявление экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что спецслужба сорвала его пресс-конференцию в Харькове, и назвала это попыткой политической манипуляции.В среду Разумков заявил, что Служба безопасности Украины сорвала его пресс-конференцию в Харькове. По его словам, в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать пресс-конференцию."Любые заявления о том, что Служба безопасности Украины препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И, согласно функционалу, не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах. Любые попытки перевести на службу ответственность за якобы "сорванную" пресс-конференцию являются попыткой политической манипуляции", - цитирует заявление СБУ издание "Украинская правда".Верховная рада Украины 7 октября 2021 года отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
https://ria.ru/20220209/press-konferentsiya-1771960903.html
https://ria.ru/20211213/razumkov-1763503598.html
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в мире, харьков, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
СБУ опровергла заявление Разумкова о срыве пресс-конференции в Харькове
СБУ опровергла заявление экс-спикера Рады Разумкова о срыве пресс-конференции в Харькове