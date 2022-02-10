https://ria.ru/20220210/razrabotka-1771989313.html

В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США

В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США - РИА Новости, 10.02.2022

В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США

Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom E&P International может испытывать сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии в связи с... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:08

2022-02-10T07:08

2022-02-10T07:09

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БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom E&P International может испытывать сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии в связи с эмбарго США на поставку бурового оборудования, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун.Gazprom EP International является дочерней компанией "Газпрома" для иностранных проектов.По словам главы ведомства, Gazprom EP International "имела в Ливии два месторождения", одно из которых находится на шельфе у берегов страны.Согласно информации на сайте компании Gazprom EP International, свою деятельность в Ливии компания ведет с 2007 года, когда в рамках соглашений о разведке и разделе продукции с ливийской национальной нефтегазовой National Oil Corporation начался этап геологоразведочных работ на ряде участков на территории страны. Кроме того, компания участвует в разработке двух нефтяных концессий в рамках СП с Wintershall AG.

https://ria.ru/20220210/gaz-1771981862.html

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сша, ливия, в мире