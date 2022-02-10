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В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США
В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США - РИА Новости, 10.02.2022
В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США
Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom E&P International может испытывать сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии в связи с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:08
2022-02-10T07:08
2022-02-10T07:09
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БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom E&P International может испытывать сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии в связи с эмбарго США на поставку бурового оборудования, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун.Gazprom EP International является дочерней компанией "Газпрома" для иностранных проектов.По словам главы ведомства, Gazprom EP International "имела в Ливии два месторождения", одно из которых находится на шельфе у берегов страны.Согласно информации на сайте компании Gazprom EP International, свою деятельность в Ливии компания ведет с 2007 года, когда в рамках соглашений о разведке и разделе продукции с ливийской национальной нефтегазовой National Oil Corporation начался этап геологоразведочных работ на ряде участков на территории страны. Кроме того, компания участвует в разработке двух нефтяных концессий в рамках СП с Wintershall AG.
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сша, ливия, в мире
07:08 10.02.2022 (обновлено: 07:09 10.02.2022)
В Ливии заявили о проблемах дочки "Газпрома" из-за эмбарго США
Министр нефти Ливии Аун: дочка "Газпрома" столкнулась с проблемами из-за эмбарго США
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom E&P International может испытывать сложности с продолжением разработки месторождения нефти у берегов Ливии в связи с эмбарго США на поставку бурового оборудования, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун.
Gazprom EP International является дочерней компанией "Газпрома" для иностранных проектов.
По словам главы ведомства, Gazprom EP International "имела в Ливии
два месторождения", одно из которых находится на шельфе у берегов страны.
"К сожалению, на морском месторождении, похоже, есть техническая проблема, учитывая, что США
ввели эмбарго на буровое оборудование (для бурения скважин) свыше 100 метров, и поэтому "Газпром
" сталкивается с трудностями в завершении процесса разведки и бурения, а также разработки этих месторождений", - сказал министр.
Согласно информации на сайте компании Gazprom EP International, свою деятельность в Ливии компания ведет с 2007 года, когда в рамках соглашений о разведке и разделе продукции с ливийской национальной нефтегазовой National Oil Corporation начался этап геологоразведочных работ на ряде участков на территории страны. Кроме того, компания участвует в разработке двух нефтяных концессий в рамках СП с Wintershall AG.