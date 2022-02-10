https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим

Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:30

2022-02-10T13:30

2022-02-10T15:04

в мире

сергей лавров

лиз трасс

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772071329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3a5de1c7c75b34d2d34301e5bbdc75b.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог."Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", — сказал он на пресс-конференции.По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" на Украину."Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.Об угрозахГлава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не пытается угрожать другим странам."Вы посмотрите на публичные заявления: ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", — сказал он.В этой связи Лавров прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовит коллективный ответ на письма российского МИД с просьбой к странам — членам ОБСЕ прокомментировать, как они намерены выполнять обязательство по неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет другого."Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", — отметил министр.Лавров также рассказал, что во время переговоров с Трасс рассказал британской коллеге о ситуации с Минскими соглашениями. Москва неоднократно заявляла, что Киев игнорирует взятые на себя обязательства и подрывает попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе.Стороны во время переговоров не оставили без внимания и совместные российско-белорусские учения."Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе и о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе. Как и, собственно говоря, положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей", — сообщил Лавров.Зеленский как инструментГлава МИД России отметил, что Запад использует нынешние украинские власти для того, чтобы вывести Россию из равновесия, при этом судьба граждан Украины мало волнует ее партнеров."Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", — заявил министр.Он добавил, что заявления о попытках Кремля привести к власти в Киеве марионеточное правительство похожи на обвинения экс-премьера Великобритании Терезы Мэй в адрес России в отравлении Скрипалей, которые она сопроводила фразой hlighly likely — "скорее всего"."Я оставляю на совести наших западных партнеров утверждения относительно присутствия российских войск, тяжелых вооружений на Украине — это все из разряда highly likely. Я приводил примеры — Литвиненко, Скрипали, Навальный — такие же обвинения. Ни разу не то что нам не предъявили факты, но когда мы уже несколько раз подряд напоминаем, что этих фактов нет, просто все эти замечания пропускаются мимо ушей", — подчеркнул Лавров.При этом министр не исключил отзыва сотрудников российских диппредставительств с Украины."Мы тоже посмотрели на их (западных коллег. — Прим. ред.) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", — отметил он.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220210/nato-1772064529.html

https://ria.ru/20220210/politika-1772002613.html

https://ria.ru/20220210/obse-1772047687.html

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772048047.html

https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1772006371.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Разговор немного с глухим" – Лавров о встрече с главой британского МИД Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим. "Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", - сказал он на пресс-конференции. 2022-02-10T13:30 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, лиз трасс, россия, великобритания