https://ria.ru/20220210/rak-1772079163.html
11 симптомов самого неуловимого рака
Названы симптомы неуловимого вида рака - РИА Новости, 10.02.2022
11 симптомов самого неуловимого рака
Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:24
2022-02-10T14:24
2022-02-10T14:42
здоровье
здоровье - общество
рак
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun.Как подчеркнули специалисты из Kidney Cancer UK, к моменту обнаружения около 42 процентов опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии. Глава организации Ник Туркентин призвал чаще проводить самодиагностику."Просвещение — лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них — кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", — отметил медик.Также в списке признаков онкологического заболевания назвали потерю аппетита и резкое снижение веса, высокое артериальное давление, повышение температуры, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломоту в костях и отделение крови при кашле.
https://ria.ru/20220209/kofe-1771917779.html
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здоровье, здоровье - общество, рак
14:24 10.02.2022 (обновлено: 14:42 10.02.2022)
Названы симптомы неуловимого вида рака
Онколог назвал симптомы рака, который обнаруживают слишком поздно в половине случаев
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun
.
Как подчеркнули специалисты из Kidney Cancer UK, к моменту обнаружения около 42 процентов опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии. Глава организации Ник Туркентин призвал чаще проводить самодиагностику.
"Просвещение — лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них — кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", — отметил медик.
Также в списке признаков онкологического заболевания назвали потерю аппетита и резкое снижение веса, высокое артериальное давление, повышение температуры, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломоту в костях и отделение крови при кашле.