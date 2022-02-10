https://ria.ru/20220210/rak-1772079163.html

11 симптомов самого неуловимого рака

Названы симптомы неуловимого вида рака - РИА Новости, 10.02.2022

11 симптомов самого неуловимого рака

Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:24

2022-02-10T14:24

2022-02-10T14:42

здоровье

здоровье - общество

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151252/82/1512528240_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1dac9dad2a92853d9ababcbc52db65b.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun.Как подчеркнули специалисты из Kidney Cancer UK, к моменту обнаружения около 42 процентов опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии. Глава организации Ник Туркентин призвал чаще проводить самодиагностику."Просвещение — лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них — кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", — отметил медик.Также в списке признаков онкологического заболевания назвали потерю аппетита и резкое снижение веса, высокое артериальное давление, повышение температуры, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломоту в костях и отделение крови при кашле.

https://ria.ru/20220209/kofe-1771917779.html

https://ria.ru/20220209/rak-1771815178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, здоровье - общество, рак