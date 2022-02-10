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В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"
В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код" - РИА Новости, 10.02.2022
В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"
Необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Частично это связано с самим термином "QR-код", РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:09
2022-02-10T10:18
общество
коронавирус covid-19
qr-код
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Частично это связано с самим термином "QR-код", такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог Михаил Осадчий.В ряде российских регионов, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако не все россияне относятся к ней с пониманием, в частности, из-за раздражения, вызываемого самим термином "QR-код", считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, продолжил Осадчий."Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог."У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", – сказал Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.
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общество, коронавирус covid-19, qr-код, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
04:09 10.02.2022 (обновлено: 10:18 10.02.2022)
 
В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"

Филолог Осадчий предложил заменить термин "QR-код" на "графический код"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон с QR-кодом
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон с QR-кодом
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Частично это связано с самим термином "QR-код", такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог Михаил Осадчий.
В ряде российских регионов, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако не все россияне относятся к ней с пониманием, в частности, из-за раздражения, вызываемого самим термином "QR-код", считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
"Термин "QR-код" не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение", – полагает он.
Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, продолжил Осадчий.
"Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.
Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог.
"У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", – сказал Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.
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8 февраля, 19:06В России
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ОбществоКоронавирус COVID-19QR-кодГосударственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 
 
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