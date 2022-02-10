https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html

В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"

В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код" - РИА Новости, 10.02.2022

В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"

Необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Частично это связано с самим термином "QR-код", РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T04:09

2022-02-10T04:09

2022-02-10T10:18

общество

коронавирус covid-19

qr-код

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Частично это связано с самим термином "QR-код", такое мнение высказал в интервью радио Sputnik филолог Михаил Осадчий.В ряде российских регионов, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако не все россияне относятся к ней с пониманием, в частности, из-за раздражения, вызываемого самим термином "QR-код", считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, продолжил Осадчий."Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог."У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", – сказал Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/antitela-1771761108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, qr-код, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина