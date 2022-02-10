https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html

Путин объяснил свою фразу "терпи, моя красавица"

Путин объяснил свою фразу "терпи, моя красавица" - РИА Новости, 10.02.2022

Путин объяснил свою фразу "терпи, моя красавица"

Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:16

2022-02-10T18:16

2022-02-10T18:45

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил свое заявление про Украину, сделанное после встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.На пресс-конференции после переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в понедельник, Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал он тогда.Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого "личного измерения"."Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", — заявил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111485.html

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украина, ситуация в днр и лнр