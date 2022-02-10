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Путин может поговорить с Макроном в ближайшее время, заявил Песков
Путин может поговорить с Макроном в ближайшее время, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2022
Путин может поговорить с Макроном в ближайшее время, заявил Песков
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Киев может состояться в ближайшее время,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:18
2022-02-10T13:44
в мире
политика
москва
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Киев может состояться в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг."Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершён, они сверят часы. Пока точной даты нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сейчас динамичный период дипломатических усилий, поэтому согласовывается все очень быстро.
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в мире, политика, москва, россия, владимир путин, эммануэль макрон
13:18 10.02.2022 (обновлено: 13:44 10.02.2022)
 
Путин может поговорить с Макроном в ближайшее время, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: разговор Путина с Макроном может состояться в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Киев может состояться в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в четверг.
"Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершён, они сверят часы. Пока точной даты нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сейчас динамичный период дипломатических усилий, поэтому согласовывается все очень быстро.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
00:12
Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными
 
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