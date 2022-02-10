https://ria.ru/20220210/putin-1772001490.html

Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка

Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка - РИА Новости, 10.02.2022

Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил об актуальности работы по упрочению верховенства международного... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:16

2022-02-10T09:16

2022-02-10T09:30

в мире

владимир путин

оон

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил об актуальности работы по упрочению верховенства международного права и центральной роли ООН, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - заявил Путин.

https://ria.ru/20210909/putin-1749372494.html

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в мире, владимир путин, оон