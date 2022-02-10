https://ria.ru/20220210/putin-1772001490.html
Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка
Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка
Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил об актуальности работы по упрочению верховенства международного... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:16
2022-02-10T09:16
2022-02-10T09:30
в мире
владимир путин
оон
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил об актуальности работы по упрочению верховенства международного права и центральной роли ООН, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - заявил Путин.
https://ria.ru/20210909/putin-1749372494.html
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в мире, владимир путин, оон
09:16 10.02.2022 (обновлено: 09:30 10.02.2022)
Путин заявил об актуальности работы по построению справедливого миропорядка
Президент Путин заявил о важности работы по построению многополярного миропорядка