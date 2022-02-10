06:19 10.02.2022 (обновлено: 09:24 10.02.2022)
Гатилов заявил о риске провокаций со стороны Украины против россиян в Крыму
Постпред при ООН в Женеве Гатилов: Киев может решиться на силовые провокации в Крыму
Геннадий Гатилов
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации", - сказал он.
Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых безответственных политиков.
"Мы не можем игнорировать подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий", - подчеркнул Гатилов.
Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации. "Тогда, восемь лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве", - заявил дипломат.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.