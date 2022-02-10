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Гатилов заявил о риске провокаций со стороны Украины против россиян в Крыму
Гатилов заявил о риске провокаций со стороны Украины против россиян в Крыму - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов заявил о риске провокаций со стороны Украины против россиян в Крыму
Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму, заявил в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T06:19
2022-02-10T09:24
в мире
россия
украина
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых ‎безответственных политиков. "Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий", - подчеркнул Гатилов.Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации. "Тогда, восемь ‎лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве", - заявил дипломат.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
06:19 10.02.2022 (обновлено: 09:24 10.02.2022)
 
Гатилов заявил о риске провокаций со стороны Украины против россиян в Крыму

Постпред при ООН в Женеве Гатилов: Киев может решиться на силовые провокации в Крыму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации", - сказал он.

Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых ‎безответственных политиков.
"Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий", - подчеркнул Гатилов.
Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации. "Тогда, восемь ‎лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве", - заявил дипломат.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Читайте полный текст интервью >>
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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