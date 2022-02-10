https://ria.ru/20220210/property-1772023695.html
В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого
В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого - РИА Новости, 10.02.2022
В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого
От чего зависит качество нового дома и почему первые несколько лет жильцам приходится делать капитальный ремонт? Может ли такой дом "развалиться" через 10 лет? В каких случаях разумнее снимать жилье и когда пора брать ипотеку? Чем больше всего пугает ипотека и почему ее все равно берут? И могут ли появиться города-призраки, состоящие из новостроек?
2022-02-10T12:00
2022-02-10T12:00
2022-02-10T12:00
яснопонятно
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недвижимость
строительство
общество
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В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого
От чего зависит качество нового дома и почему первые несколько лет жильцам приходится делать капитальный ремонт? Может ли такой дом «развалиться» через 10 лет? В каких случаях разумнее снимать жилье и когда пора брать ипотеку? Чем больше всего пугает ипотека и почему ее все равно берут? И могут ли появиться города-призраки, состоящие из новостроек?
audio/mpeg
В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого
От чего зависит качество нового дома и почему первые несколько лет жильцам приходится делать капитальный ремонт? Может ли такой дом «развалиться» через 10 лет? В каких случаях разумнее снимать жилье и когда пора брать ипотеку? Чем больше всего пугает ипотека и почему ее все равно берут? И могут ли появиться города-призраки, состоящие из новостроек?
audio/mpeg
О новых микрорайонах, московском премиум-классе и тенденциях на рынке недвижимости рассказала риэлтор Яна Мандрыкина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, жилье, недвижимость, строительство, общество, аудио
В хрущевке или новостройке? О покупке жилья и почему это так дорого
От чего зависит качество нового дома и почему первые несколько лет жильцам приходится делать капитальный ремонт? Может ли такой дом "развалиться" через 10 лет? В каких случаях разумнее снимать жилье и когда пора брать ипотеку? Чем больше всего пугает ипотека и почему ее все равно берут? И могут ли появиться города-призраки, состоящие из новостроек?